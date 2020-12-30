Россиян предостерегли от покупки поддельной икры в магазинах

Россиян предостереги от покупки поддельной икры на магазинных полках.

"Сейчас очень большой процент имитированной икры. Это вообще не икра, а продукт из рыбьего жира и красителей. К сожалению, его так хорошо делают, что распознать на глаз подделку почти невозможно", — сообщил в интервью "Звезде" директор "Рыборазводного предприятия № 1" Александр Ходос.

Без проведения лабораторного анализа определить качество красной икры невозможно. При покупке деликатеса следует обращать внимание на этикетку: на ней должен быть указан тип рыбы, место её вылова и срок хранения, подчеркнул эксперт.

Для того чтобы защитить себя от подделок, икру нужно покупать только в крупных специализированных магазинах, где имеются все необходимые документы на продукцию.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать красную икру.