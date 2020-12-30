Виталий Милонов призвал запретить детское шампанское

Детское шампанское необходимо запретить, так как с помощью продаж этого напитка "алкомафия" способствует формированию у детей привычки к употреблению более крепких спиртных напитков, заявил в эфире "Радио 1" депутат Государственной Думы Виталий Милонов.

"Ребёнок привыкает к самому принципу употребления некоего напитка "шампанского": алкогольного или безалкогольного — неважно. Главное, что шампанское для ребёнка становится символом. И если в его сознании алкоголь является чем-то таким запретным и плохим, потому что ассоциируется с пьяницами, то шампанское начинает ассоциироваться с чем-то праздничным и правильным. Поэтому, естественно, что детские сигареты, детское шампанское, детская ЛГТБ-пропаганда — всё это должно быть запрещено", — пояснил политик.

Милонов отметил, что на законодательном уровне ничего прописывать дополнительно не требуется, так как продажу детского шампанского уже сейчас спокойно можно запретить.

Также он добавил, что прилагает все усилия, чтобы защитить детей от алкоголя и уже в следующем году надеется достигнуть определённых результатов в этом направлении.