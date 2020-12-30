Российский президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне смогут онлайн обжаловать штрафы за нарушение правил дорожного движения.
Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Авторы данной инициативы — депутаты фракции "Единая Россия".
Гражданин сможет подать жалобу на административное правонарушение в электронном виде.
Документ должен быть подписан квалифицированной электронной или простой электронной подписью, или через форму на сайте суда.
Копию решения по жалобе суда можно отправить через портал "Госуслуги" в течение трёх дней со дня вынесения решения.
Ранее "Правда. Ру" писала, что с 1 января российских водителей ждёт новый штраф в 1500 рублей.
В Нальчике в возрасте 21 года скончался сумоист Джамбулат Хатохов, в 2003 году вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребёнок в мире.