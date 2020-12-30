Штрафы за нарушение ПДД можно будет обжаловать онлайн

Российский президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне смогут онлайн обжаловать штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Авторы данной инициативы — депутаты фракции "Единая Россия".

Гражданин сможет подать жалобу на административное правонарушение в электронном виде.

Документ должен быть подписан квалифицированной электронной или простой электронной подписью, или через форму на сайте суда.

Копию решения по жалобе суда можно отправить через портал "Госуслуги" в течение трёх дней со дня вынесения решения.

Ранее "Правда. Ру" писала, что с 1 января российских водителей ждёт новый штраф в 1500 рублей.