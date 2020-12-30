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Росстат подсчитал расходы россиян на новогодний стол

Общество

Продукты, которые россияне чаще всего приобретают в канун новогодних праздников, подорожали уже в ноябре. Рост цен в годовом выражении составил 4,56%. Таким образом, общая стоимость новогоднего стола, по данным Росстата, возросла с 6 468 тыс. до 6 763 руб.

Росстат подсчитал расходы россиян на новогодний стол

Больше всего "подрос" картофель — на 28,9%. На втором месте апельсины — на 24%. На третьем оказались яблоки, которые подорожали на 17%.

Кроме того, повысились цены на огурцы (на 16%), на икру лососевых рыб (на 11%) и рыбные консервы (на 11%).

А вот цены на охлаждённую и замороженную курицу, а также на сырокопчёную колбасу снизились на 0,84% и 2,66%, соответственно.

Таким образом, самый дорогой новогодний стол будет у жителей Чукотки — в этом году на праздничный стол там нужно потратить 9543,7 руб. За год набор в регионе понизился на 0,56%. Дешевле всего новогодние продукты обойдутся жителям Ингушетии - 3779,5 руб. Москвичам придётся потратить на новогодний стол 8249,4 руб., а жителям Санкт-Петербурга — 7568,7 руб.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Наталия Красовская
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