В 2020 году россияне искали на Wildberries костюм "коронавирус"

Пандемия коронавируса отразилась и на предновогодних запросах пользователей. Ритейлер Wildberries провёл онлайн-исследование, в результате которого выяснилось, что россияне чаще всего искали костюм с символикой COVID-19 и маски "чумной доктор".

"Пользовательские запросы также отличались от привычных. Топ-10 необычных запросов россиян в 2020 году: "ёлочная игрушка "коронавирус", "маска "чумной доктор", "костюм "коронавирус", — говорится в исследовании.

Кроме того, многие пользователи пытались найти "коронавирусные" ёлочные игрушки, витамины от грусти или способы приготовления алкоголя в домашних условиях.

На поисковых запросах также отразился перевод граждан на удалённую работу. Россияне стали чаще носить более свободную одежду и покупать больше домашних вещей, сообщает ТАСС.