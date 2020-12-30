Путин подписал закон о восстановлении системы вытрезвителей

В России после нового года снова заработают вытрезвители. Президент РФ Владимир Путин уже подписал соответствующий федеральный закон. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Согласно закону, в России органы местной власти и госвласти субъектов могут оказывать помощь лицам, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах.

В каждом конкретном регионе будет установлена стоимость пребывания в вытрезвителе.

Законодатели считают, что в среднем за ночь в этом учреждении нужно будет заплатить 1500 рублей, сообщает "Московский Комсомолец".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Жириновский предложил переименовать вытрезвители.﻿﻿ Политик считает, что сама идея правильная, потому что каждый год от последствий передозировки алкоголя погибают граждане. Часто бывает, что в состоянии алкогольного опьянения человек не может дойти до дома и замерзает на улице.