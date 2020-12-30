Иллюзия обмана: в Сети появилось видео "разговора" Путина с Навальным

Пользователи интернета активно комментируют и пересылают друг другу видеоролик, монтированный неизвестным шутником: на нём российский президент дружески беседует в больнице с Алексеем Навальным.
Судя по количеству репостов, этот ролик, смонтированный из двух разных видео, может стать самым вирусным в уходящем году.
Видео взято из ТГ-канала "Орда"
В оригинале Владимир Путин разговаривал с маленьким мальчиком, лежащим в детской больнице, а блогер Алексей Навальный отвечал на вопросы своего коллеги Юрия Дудя.
В итоге получился диалог, во время которого президент интересуется здоровьем Навального, а тот радостно рапортует, что "идёт на поправку".
"Потерпи немножко, скоро домой поедешь", — ласково обещает, заканчивая беседу, Путин.
В Нальчике в возрасте 21 года скончался сумоист Джамбулат Хатохов, в 2003 году вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребёнок в мире.