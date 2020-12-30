Жители Земли смотрят в будущее с оптимизмом

Ассоциация независимых исследовательский агентств Gallup International на основе данных из 41 страны составила "Индекс оптимизма".

Как оказалось, несмотря на все сложности и проблемы, которые обрушились на планету в 2020 году,

мировой индекс оптимизма -19 п. п.

Как отметили в пресс-службе официального партнёра Gallup International в России, центра "Ромир", это самый высокий показатель за последние три года:

с оптимизмом готовятся войти в 2021 год — 43% жителей Земли.

пессимистично настроены — 24%.

не ожидают серьезных изменений — 26%.

"ещё не решили" — 7%.

Главными оптимистами оказались

нигерийцы — 69 п. п.,

индонезийцы — 66 п. п.

азербайджанцы -65 п. п.

А вот в России, по данным "Ромира", с оптимизмом всё плохо. У нас в стране индекс оптимизма самый низкий за все время наблюдения — 13 п. п.: