Ассоциация независимых исследовательский агентств Gallup International на основе данных из 41 страны составила "Индекс оптимизма".
Как оказалось, несмотря на все сложности и проблемы, которые обрушились на планету в 2020 году,
мировой индекс оптимизма -19 п. п.
Как отметили в пресс-службе официального партнёра Gallup International в России, центра "Ромир", это самый высокий показатель за последние три года:
Главными оптимистами оказались
А вот в России, по данным "Ромира", с оптимизмом всё плохо. У нас в стране индекс оптимизма самый низкий за все время наблюдения — 13 п. п.:
В Нальчике в возрасте 21 года скончался сумоист Джамбулат Хатохов, в 2003 году вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребёнок в мире.