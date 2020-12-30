Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Самолёт Як-40 приземлился на недостроенную ВПП в Якутии
Сирийская ПВО отразила атаку Израиля на Дамаск
Китаец дал мастер-класс по варке идеальных пельменей
По результатам опроса Трамп назван "самым уважаемым человеком США"
США вооружают Ближний Восток ради своей нацбезопасности
ВОЗ: нынешняя пандемия COVID-19 очень тяжёлая, но не самая большая
Ликвидирована международная сеть наркоконтрабандистов
Британские СМИ раскрыли "секретно-смертоносный план Путина"
Врачи объяснили, зачем лежали на полу у кровати пациента

Жители Земли смотрят в будущее с оптимизмом

Общество

Ассоциация независимых исследовательский агентств Gallup International на основе данных из 41 страны составила "Индекс оптимизма".

Жители Земли смотрят в будущее с оптимизмом

Как оказалось, несмотря на все сложности и проблемы, которые обрушились на планету в 2020 году,

мировой индекс оптимизма -19 п. п.

Как отметили в пресс-службе официального партнёра Gallup International в России, центра "Ромир", это самый высокий показатель за последние три года:

  • с оптимизмом готовятся войти в 2021 год — 43% жителей Земли.
  • пессимистично настроены — 24%.
  • не ожидают серьезных изменений — 26%.
  • "ещё не решили" — 7%.

Главными оптимистами оказались

  • нигерийцы — 69 п. п.,
  • индонезийцы — 66 п. п.
  • азербайджанцы -65 п. п.

А вот в России, по данным "Ромира", с оптимизмом всё плохо. У нас в стране индекс оптимизма самый низкий за все время наблюдения — 13 п. п.:

  • оптимистично настроены лишь 16% россиян;
  • пессимистично — 29%
  • не ожидают перемен — 45%
  • "ещё не решили" — 10%
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Сирийская ПВО отразила атаку Израиля на Дамаск
Жители Земли смотрят в будущее с оптимизмом
Ромир: Россияне доверяют Путину и звёздам телевидения
Китаец дал мастер-класс по варке идеальных пельменей
По результатам опроса Трамп назван "самым уважаемым человеком США"
США вооружают Ближний Восток ради своей нацбезопасности
ВОЗ: нынешняя пандемия COVID-19 очень тяжёлая, но не самая большая
Ликвидирована международная сеть наркоконтрабандистов
В ночь на Новый год в Подмосковье ожидается ледяной дождь
Британские СМИ раскрыли "секретно-смертоносный план Путина"
Популярное
Общество
Умер "самый крупный ребёнок в мире" Джамбулат Хатохов

В Нальчике в возрасте 21 года скончался сумоист Джамбулат Хатохов, в 2003 году вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребёнок в мире.

Умер "самый крупный ребёнок в мире" Джамбулат Хатохов
Медики не могли помочь Бари Алибасову
Российский шоу-бизнес
Медики не могли помочь Бари Алибасову
Газ
Эксперт: ситуация с газом на Украине не такая, какой её видят в России
Российский шоу-бизнес
Лариса Гузеева изменилась до неузнаваемости ради "Голубого огонька"
Любовь Степушова Трампу нужен удар по Ирану Любовь Степушова Усам Оздемиров Россия включается в лунную гонку Усам Оздемиров Василий Амирджанов Искусственный интеллект насторожил учёных. А человеческий? Василий Амирджанов
Комментарии
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
Разъединенные Штаты Америки — скорая реальность
Пушков - Кулебе: "Сам ты гибридное оружие!"
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
Эксперты составили список преемников Путина в 2024-м
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
Эксперты составили список преемников Путина в 2024-м
Законы и запреты: что ждёт россиян в 2021 году
Законы и запреты: что ждёт россиян в 2021 году
Эксперты составили список преемников Путина в 2024-м
США — страна третьего мира
США — страна третьего мира
США — страна третьего мира
Россияне идут в 2021 год с грузом долгов и проблем
Михаил Касьянов: Россией будут править автоматы
Россияне идут в 2021 год с грузом долгов и проблем
Названо число жителей ДНР, получивших российские паспорта
Законы и запреты: что ждёт россиян в 2021 году
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников