Ромир: Россияне доверяют Путину и звёздам телевидения

Исследовательский холдинг "Ромир" опубликовал результат традиционно проводимого раз в квартал опроса "Рейтинг доверия — ТОП-100".
В опросе приняли участие 2,4 тысячи россиян от 14 лет, проживающие в городах с населением не меньше 100 тысяч человек.
Им задавался один вопрос: кому из публичных людей вы доверяете. Вариантов ответов не было — респонденты сами называли 7 имён.
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