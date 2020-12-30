Ромир: Россияне доверяют Путину и звёздам телевидения

Исследовательский холдинг "Ромир" опубликовал результат традиционно проводимого раз в квартал опроса "Рейтинг доверия — ТОП-100".

В опросе приняли участие 2,4 тысячи россиян от 14 лет, проживающие в городах с населением не меньше 100 тысяч человек.

Им задавался один вопрос: кому из публичных людей вы доверяете. Вариантов ответов не было — респонденты сами называли 7 имён.

Как распределились строчки рейтинга

президент Владимир Путин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров глава Минобороны Сергей Шойгу, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

romir.ru

телеведущий Андрей Малахов.

телеведущий Иван Ургант,

телеведущий Владимир Соловьёв,

блогер Юрий Дудь (подскочил аж на 16 пунктов по сравнению с предыдущим рейтингом),

юморист Максим Галкин,

актёр Константин Хабенский.

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