В ночь на Новый год в Подмосковье ожидается ледяной дождь

В новогоднюю ночь погода "порадует" водителей и пешеходов Московской области ледяным дождём, что создаст повышенную опасность на дорогах.
Из-за ледяных осадков при температуре около нуля может быть очень скользко, поэтому и водителям, и пешеходам следует быть очень внимательными и соблюдать осторожность, предупредили в Минтрансе Московской области.
"В новогоднюю ночь есть вероятность ледяных дождей. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призывает водителей быть предельно внимательными в черте города и соблюдать скоростной режим, не маневрировать, держать дистанцию", — указывается в рекомендациях ведомства.
Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в обозначенных для этого местах и в тёмное время суток использовать световозвращатели.
В Нальчике в возрасте 21 года скончался сумоист Джамбулат Хатохов, в 2003 году вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребёнок в мире.