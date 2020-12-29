В ночь на Новый год в Подмосковье ожидается ледяной дождь

В новогоднюю ночь погода "порадует" водителей и пешеходов Московской области ледяным дождём, что создаст повышенную опасность на дорогах.

Из-за ледяных осадков при температуре около нуля может быть очень скользко, поэтому и водителям, и пешеходам следует быть очень внимательными и соблюдать осторожность, предупредили в Минтрансе Московской области.

"В новогоднюю ночь есть вероятность ледяных дождей. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призывает водителей быть предельно внимательными в черте города и соблюдать скоростной режим, не маневрировать, держать дистанцию", — указывается в рекомендациях ведомства.

Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в обозначенных для этого местах и в тёмное время суток использовать световозвращатели.