Жириновский: кому выгодны антипрививочные настроения

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал виновных, по его мнению, в распространении антипрививочных настроений в обществе.

В свете начавшейся масштабной вакцинации от COVID-19 копья ломают и специалисты, и простые граждане. Одни готовы сделать прививку хоть сейчас, другие — категорически никогда. Согласно проведённому в начале декабря онлайн-опросу портала Superjob, лишь 9% граждан готовы пройти вакцинацию в ближайшее время, в то время как вообще не собираются этого делать 42%.

"Антипрививочные настроения провоцируют лоббисты от фарминдустрии, которые заинтересованы в продаже лекарств от ковида. Но государству выгодно, чтобы люди вообще не заболевали", — прокомментировал эту ситуацию Владимир Жириновский в своём Telegram-канале.

Между тем в Москве по данным на 29 декабря около 50 тысяч человек уже сделали прививку от COVID-19.