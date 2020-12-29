Путин подписал закон об ограничении оборота "веселящего газа"

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "Об ограничении оборота закиси азота в Российской Федерации".

Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно закону № 472-ФЗ, на территории России запрещается оборот закиси азота ("веселящего газа") за исключением производства пищевой продукции, продовольственных товаров, продуктов питания, медицинского, промышленного и технического применения.

Употребление гражданами закиси азота, являющейся одурманивающей смесью, изменяющей состояние организма, также запрещается. Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.