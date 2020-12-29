Протодиакона Андрея Кураева заочно лишили сана

Протодиакона Андрея Кураева лишили сана за оскорбительные слова в адрес другого священника, скончавшегося от коронавирусной инфекции.

В апреле Андрей Кураев опубликовал в своих соцсетях заметку, в которой негативно высказался о своём коллеге, скончавшемся в этот день от последствий COVID-19 — настоятеле Богоявленского Елоховского собора Москвы протоиерее Александре Агейкине. В Московской городской епархии эти высказывания сочли оскорбительными для памяти умершего.

"Суд установил в заявлениях протодиакона Андрея Кураева признаки хулы на Церковь. В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности протодиакона Андрея Кураева, в частности обвинениях Русской православной церкви в "организации раскола", — приводит РИА Новости заявление Московской епархии.

Церковный суд рассмотрел дело о лишении сана протодиакона Андрея Кураева в заочном порядке, поскольку тот трижды не являлся на заседания (и лишь однажды — по уважительной причине). Решение суда вступит в силу после его утверждения патриархом Кириллом. Ранее Святейший запретил Андрея Кураева в служении за его критические высказывания в адрес руководства РПЦ.