Плачущий лебедь задержал десятки поездов в Германии

Более двадцати поездов на участке железной дороги Кассель — Геттинген были задержаны почти на час из-за лебедя, не хотевшего покидать своего погибшего спутника жизни.

В Германии, на участке высокоскоростной железной дороги между землями Гессен и Нижняя Саксония, оказалась пара лебедей. Один из них погиб, вероятно, соприкоснувшись с высоковольтной контактной сетью. Оставшаяся в живых птица не покидала своего погибшего спутника, что привело к сбою в графике движения 23 поездов почти на час.

Сначала лебедя пытались выманить с железнодорожных путей, но эти попытки не дали результата — птица не уходила от погибшего партнёра. Тогда пришлось прибегнуть к помощи пожарных из гессенской коммуны Фульдаталь. Они провели "спасательную операцию", изъяв скорбящую птицу с опасного участка при помощи специального оборудования.

"Из-за спасательной операции 23 поезда были задержаны примерно на 50 минут", — сообщила платформа Presse Portal.

Осиротевшего лебедя затем выпустили на волю на реке Фульда. Этот инцидент произошёл 23 декабря.