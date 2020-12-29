Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Пятилетнюю девочку обнаружили прохожие в сугробе в Нижнем Тагиле
Бари Алибасов опроверг вызов "скорой" и полиции
"Дело с иконой" продолжается: Украина намерена идти до конца
Ортопед рассказал, как избежать травм на горнолыжном курорте
На железнодорожном мосту на Кубани нашли взрывное устройство
Пушилин рассказал о попытках Украины вернуть Донбасс
Ноутбук Байдена снова в деле: из-за него подали в суд на Twitter
СК настаивает на аресте отца Сергия
Московские кафе и рестораны не будут работать в новогоднюю ночь

Пьер Карден: нарушая законы моды, создавал свои

Общество

Во Франции, в одной из больниц в пригороде Парижа, скончался в возрасте 98 лет всемирно известный кутюрье Пьер Карден.

Пьер Карден: нарушая законы моды, создавал свои

О смерти модельера агентству AFP сообщила его семья.

Пьер Карден родился в Италии в 1922 году. Свою карьеру он начал как театральный художник по костюмам (в частности, его авторству принадлежат костюмы, созданные для фильма Жана Кокто "Красавица и чудовище", 1946 г.). Затем несколько лет он проработал у Кристиана Диора, прежде чем в 1950-м основать свой собственный модный дом.

Карден на протяжении всей своей карьеры шёл в авангарде моды, осваивая новые направления, стили и материалы. Ему принадлежит одна из первых в мире коллекций в стиле "унисекс" (1958), первая коллекция мужской одежды (1960), в числе первых он ввёл в высокую моду джинсовую ткань, начал разрабатывать одежду для детей и молодёжи.

Цветные чулки, высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки "в цветочек", длинные пиджаки без воротника, узкие брюки на пуговицах — всего более 500 запатентованных изобретений: таков вклад Пьера Кардена в индустрию моды.

Он же дерзнул нарушить завет великого Кристиана Диора: "Продавайте дорого — талант должен быть оплачен", снизив цены на одежду и парфюмерию своего бренда. За это Карден был исключён из Синдиката высокой моды, однако другие модельеры пошли по его стопам, и уже через несколько лет одежда известных брендов стала продаваться не только в бутиках, но и в крупных универмагах.

В Советском Союзе Пьер Карден был одним из любимых кутюрье.

Автор: Людмила Черткова, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Володин прокомментировал один из важнейших законов декабря
В Израиле обнаружили камень для шлифовки возрастом 350 тыс. лет
Скончался модельер Пьер Карден
"Соревнования по идиотизму": украинцев "удивят" ценами на электричество
Жена Бориса Грачевского попросила молиться за мужа
Галицкий пригласил тренера Григоряна в "Краснодар"
Выдохнуть и задуматься: что ждёт экономику России в 2021 году
Ягудин получил титановую ногу, как у Шварценеггера
Россияне идут в 2021 год с грузом долгов и проблем
С1 января WhatsApp прекратит работу на некоторых смартфонах
Популярное
Хоккей. Последние новости
В Минске отреагировали на информацию о переносе ЧМ-2021

В Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) отреагировали на информацию СМИ о переносе чемпионата мира-2021 из Минска.

В Минске отреагировали на информацию о переносе ЧМ-2021
Медики борются за жизнь Алисы Фрейндлих. Актриса в реанимации
Российский шоу-бизнес
Медики борются за жизнь Алисы Фрейндлих. Актриса в реанимации
Здоровье
Продукты, которые должны входить в рацион после 60 лет
Новости Абакана
Отшельница Агафья Лыкова получила два вертолёта с подарками
Любовь Степушова Трампу нужен удар по Ирану Любовь Степушова Усам Оздемиров Россия включается в лунную гонку Усам Оздемиров Василий Амирджанов Искусственный интеллект насторожил учёных. А человеческий? Василий Амирджанов
Комментарии
Эксперты составили список преемников Путина в 2024-м
Россияне идут в 2021 год с грузом долгов и проблем
Россияне идут в 2021 год с грузом долгов и проблем
Законы и запреты: что ждёт россиян в 2021 году
Выстрел в ногу: США много потеряли от санкций против Турции
США — страна третьего мира
США — страна третьего мира
Миграционная политика России при пандемии
На нефтяной игле весь мир вертится
Законы и запреты: что ждёт россиян в 2021 году
Недовольство властями растёт вместе с рейтингами
"Центр армянской диаспоры": новая возможность интенсификации отношений Армении с диаспорой
Как украсить дом, чтобы встретить наступающий год во всеоружии
США — страна третьего мира
Законы и запреты: что ждёт россиян в 2021 году
Участница телешоу судится с ведущим Александром Гордоном
Законы и запреты: что ждёт россиян в 2021 году
Возможность гражданской войны в США и раскол НАТО
Законы и запреты: что ждёт россиян в 2021 году
США — страна третьего мира
В России продлили приостановку авиасообщения с Великобританией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников