Пьер Карден: нарушая законы моды, создавал свои

Во Франции, в одной из больниц в пригороде Парижа, скончался в возрасте 98 лет всемирно известный кутюрье Пьер Карден.

О смерти модельера агентству AFP сообщила его семья.

Пьер Карден родился в Италии в 1922 году. Свою карьеру он начал как театральный художник по костюмам (в частности, его авторству принадлежат костюмы, созданные для фильма Жана Кокто "Красавица и чудовище", 1946 г.). Затем несколько лет он проработал у Кристиана Диора, прежде чем в 1950-м основать свой собственный модный дом.

Карден на протяжении всей своей карьеры шёл в авангарде моды, осваивая новые направления, стили и материалы. Ему принадлежит одна из первых в мире коллекций в стиле "унисекс" (1958), первая коллекция мужской одежды (1960), в числе первых он ввёл в высокую моду джинсовую ткань, начал разрабатывать одежду для детей и молодёжи.

Цветные чулки, высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки "в цветочек", длинные пиджаки без воротника, узкие брюки на пуговицах — всего более 500 запатентованных изобретений: таков вклад Пьера Кардена в индустрию моды.

Он же дерзнул нарушить завет великого Кристиана Диора: "Продавайте дорого — талант должен быть оплачен", снизив цены на одежду и парфюмерию своего бренда. За это Карден был исключён из Синдиката высокой моды, однако другие модельеры пошли по его стопам, и уже через несколько лет одежда известных брендов стала продаваться не только в бутиках, но и в крупных универмагах.

В Советском Союзе Пьер Карден был одним из любимых кутюрье.