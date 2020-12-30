Кому мешают мусоросжигательные заводы

30 декабря в 11:00 (мск) заведующая кафедрой экологического мониторинга и прогнозирования экологического факультета РУДН Марианна Харламова разъясняет ситуацию со сбором раздельного мусора, а также противостояния экологов и дирекции мусоросжигательных заводов.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на сегодняшний день в Подмосковье закрыты все мусорные полигоны.

"С 2023 года мы увидим первые два мусоросжигательных завода, которые обеспечат нулевое захоронение. Сейчас они строятся, это первые заводы современного типа. Мы рекультивируем все эти полигоны — десять уже сделали, семь в работе. Еще порядка одиннадцати проектируется. "Ядрово" начинает проектироваться в 2021 году. Мы очень активно ведём эту работу, обязательно все без исключения полигоны будут рекультивированы", — отметил недавно губернатор в эфире телеканала "360".

Однако по-прежнему нарастает противостояние экоактивистов, в частности, за полное закрытие крупнейшего в Московской области Мусоросжигательного завода №4, расположенного поблизости от многоэтажек.

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