Эксперты Роскачества проверили безопасность крабовых палочек

Крабовые палочки — очень популярный в России продукт, несмотря на то, что никаких крабов в их составе нет.

Эксперты Роскачества провели проверку крабовых палочек на соответствие требованиям по качеству и безопасности. В результате оказалось, что все образцы соответствуют необходимым стандартам.

По данным специалистов, крабовые палочки "Vici Приорити" соответствуют российскому Знаку качества. Этот продукт не только отвечает показателям обязательных требований, но и подходит под требования опережающего стандарта Роскачества.

Качество крабовых палочек других торговых марок (в частности, "Меридиан", "Санта Бремор" ("Снежный краб"), "Русское море" и других), не полностью соответствует требованиям стандартов Роскачества. В этой продукции содержится недостаточное количество белка и жира, также есть вопросы по наличию сои или консистенции, сообщают "Известия".