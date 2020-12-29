"Не надо ничего делать" - Сергий Романов обратился к своим прихожанам

Отлучённый от церкви бывший схиигумен Среднеуральского монастыря Сергий, задержанный сегодня ночью по обвинению в склонении к самоубийству, из Следственного комитета обратился к своим последователям:

В опубликованном в интернете ролике Сергей Романов сообщает, что у него всё хорошо и просит "помолиться":

"Не надо ничего делать", - просит экс-священник и напоминает, что "надо жить по заповедям.

А в самом монастыре в это время силовики вынуждены охранять монахинь, которые заявили, что "умрут за Сергия".

Как сообщила уральским СМИ адвокат Романова Светлана Герасимова, что Сергия повезли под охранной в аэропорт Кольцово, чтобы доставить в Москву.