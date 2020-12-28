Умер "самый крупный ребёнок в мире" Джамбулат Хатохов

В Нальчике в возрасте 21 года скончался сумоист Джамбулат Хатохов, в 2003 году вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребёнок в мире.

О смерти юноши сообщил тренер юниорской сборной России по мас-рестлингу, президент Федерации сумо и мас-рестлинга Кабардино-Балкарии Бетал Губжев.

"Ушёл из жизни рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, первый сумоист Кабардино-Балкарской Республики Джамбулат Хатохов. Настоящий мужчина. Лучший. Никогда не забуду, брат", — написал тренер на своей странице в соцсети.

Джамбулат Хатохов стал известен благодаря своим поистине выдающимся размерам. При рождении его вес и рост соответствовали норме 3 кг, 50 см, но уже в два года мальчик весил 34 килограмма. В возрасте четырёх лет (2003 год) он вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как "самый крупный ребёнок в мире" с весом 64 кг.

Далее вес продолжал расти и к 17 годам достиг 230 кг. Врачам, включая известного британского специалиста по ожирению Иэна Кэмпбелла, так и не удалось выявить причину. Впрочем, родственники упоминали, что по материнской линии был ещё один "здоровяк". У себя на родине, в Кабардино-Балкарии, Джамбулат получил прозвище Сосруко — Богатырь.