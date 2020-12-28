Более 50% родителей заявили о беспрецедентном отставании школьников

53% родителей заявили о "беспрецедентном" отставании детей по школьной программе, сообщает РБК.

Также в опросе приняли участие директора школ из 65 российских регионов.

47% из них считают, что учащиеся незначительно отстают от школьной программы, а каждый пятый считает, что в его школе дети учатся в соответствии с планом.

Отставание связано с продолжительными летними каникулами, считают руководители учебных заведений. Они отмечают, что подобное отставание фиксируется каждый год. Родители школьников считают, что в данной ситуации виноват дистанционный формат обучения.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что на дистанционное обучение можно переводить только некоторые классы и регионы, но не нужно переводить на удалёнку все российские школы.