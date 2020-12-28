Аналитики называют демографическую ситуацию в России критической и дают неутешительные прогнозы. О том, с чем связана данная ситуация, в интервью "Правде.Ру" рассказал член Комитета по социальной политике, детский врач-онколог, заслуженный врач России Владимир Круглый.

"Это очень сложный философский вопрос. Он затрагивает именно ментальность людей. Это так называемое репродуктивное поведение.

У человека с детства нужно воспитывать такое понимание, что семья — это хорошо, что дети — это хорошо, что многодетная семья — это самое большое счастье. К сожалению, у нас сейчас в этом направлении большие проблемы. У людей нет понимания, что многодетная семья, когда в семье трое и более детей, — это счастливая семья.

В России это часто несчастная, бедная семья, которой нужно помогать всем миром. И эти дети, эти люди чувствуют себя несколько ущербно.

В этом направлении нужно приложить максимум усилий к тому, чтобы воспитывать людей, воспитывать репродуктивное поведение и чтобы в государстве действительно реально многодетные семьи не чувствовали себя семьями второго сорта, чтобы дети из таких семей не чувствовали себя обделенными чем-то. Таким семьям нужно помогать.

Если будут люди видеть, что государство реально помогает многодетной семье, быть такой семьей почётно, хорошо, то это все будут стремиться, многие будут стремиться, чтобы было в семье как можно больше детей. В этом направлении нужно уже ведётся работа. Если говорить о ситуации с COVID-19, то наибольшая поддержка всё-таки оказывается семьям с детьми. И я считаю, что это абсолютно правильно", — пояснил эксперт.

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