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Почему псевдолиберализм - угроза для нашего общества

Общество » Практика

29 декабря в 14:00 (мск) заместитель генерального директора Международного Фонда славянской письменности и культуры Леонид Редкий рассказывает, как и чем псевдолибералы угрожают национальной безопасности России.

Почему псевдолиберализм - угроза для нашего общества

В середине текущего месяца Общественный Международный Фонд славянской письменности и культуры продолжил онлайн-конференцию на тему "Деструктивное мышление, сформированное влиянием сектантских идеологий, — один из инструментов дестабилизации ситуации в стране и угроза национальной безопасности России. Механизмы сектантства, их профилактика и устранение".

Её целью было совершенствование методов профилактики и противостояния деструктивным процессам в России, сохранение и развитие государственных, церковных и общественных институтов нашей страны.

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Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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