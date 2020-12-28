С 2021 году в России изменится пенсионный возраст

В 2020 году российские женщины выходили на пенсию в 55,5 года, а мужчины — с 60,5 лет. С 2021 году возраст выхода на пенсию будет увеличен на год. Если человек не может работать, то он имеет право выйти на пенсию на два года раньше положенного срока.

О повышении пенсионного возраста стало известно ещё в 2018 году. С того момента началось его постепенное увеличение. К 2028 году женщины смогут выйти на заслуженный отдых в 60 лет, а мужчины — в 65 лет.

Данный срок может быть сокращён на два года в случае подтверждения со стороны центра занятости. Это возможно при условии, что человек остался без работы по причине закрытия предприятия. При этом страховой стаж женщин должен быть минимум 20 лет, а для мужчин — 25 лет.

Уйти на заслуженный отдых в 2021 году можно при условии достижения пенсионного возраста и наличия минимального стажа в размере 12 лет.

С 1 января 2021 года пенсионные выплаты россиян планируют повысить на 6,3%, но это не позволит перекрыть роста цен.