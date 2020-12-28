Специалисты компании "Работа.ру" провели опрос с целью выяснить, какие желания россияне хотят загадать в новогоднюю ночь.
35% россиян мечтают о том, чтобы в 2021 году закончилась пандемия COVID-19. Каждый пятый россиянин хотел бы найти под ёлкой чемодан с миллионом долларов. Более 50% респондентов загадают в новогоднюю ночь здоровье себе и своим близким.
44% опрошенных мечтают о высокой зарплате, а 42% — пожелают в новогоднюю ночь счастья для себя и членов своей семьи.
28% россиян загадают квартиру, дачу или машину, сообщает "Федеральное агентство новостей".
19% россиян хотели бы, чтобы следующий год был спокойным, без катастроф и катаклизмов. 15% респондентов мечтают встретить свою вторую половинку, а 14% — о путешествии. Всего 2% участников опроса хотят быстрее вернуться к работе, сообщает РИА "Новости".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, сколько денег потратят россияне на новогодние подарки.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.