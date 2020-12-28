Депутаты Госдумы готовят "сюрприз" для пенсионеров на 2021 год

Российским пенсионерам готовят новые выплаты, заявил в интервью URA. RU депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Пожилые россияне смогут получить финансовую поддержку уже в следующем году.

В настоящее время ведётся работа по подготовке документов.

"Пенсионеровждёт приятный сюрприз", — добавил Милонов.

Более точной информации пока нет.

По словам Милонова говорить о ещё не принятых законопроектах неправильно.

Вопрос новой выплаты подтвердил и другой политик — Сергей Калашников, отметил российских граждан ждёт непростой год.

Ранее председатель Центрального комитета партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин призывал выплатить до конца декабря всем безработным, пенсионерам и матерям-одиночкам по 3 тыс. рублей.