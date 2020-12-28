Российским пенсионерам готовят новые выплаты, заявил в интервью URA. RU депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.
Пожилые россияне смогут получить финансовую поддержку уже в следующем году.
В настоящее время ведётся работа по подготовке документов.
"Пенсионеровждёт приятный сюрприз", — добавил Милонов.
Более точной информации пока нет.
По словам Милонова говорить о ещё не принятых законопроектах неправильно.
Вопрос новой выплаты подтвердил и другой политик — Сергей Калашников, отметил российских граждан ждёт непростой год.
Ранее председатель Центрального комитета партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин призывал выплатить до конца декабря всем безработным, пенсионерам и матерям-одиночкам по 3 тыс. рублей.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.