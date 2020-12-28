Любовь Соболь вышла из ИВС

Юрист группы ФБК Любовь Соболь по истечении 48 часов после задержания освобождена из-под стражи.
Об этом сообщил её адвокат Владимир Воронин.
Выйдя на свободу, Соболь сама подтвердила, что ей было предъявлено обвинение в незаконном проникновении в жилище.
Напомним, задержание соратницы Навального последовало после того, как она попыталась войти в квартиру человека, которого ранее блогер назвал "своим отравителем". Впрочем, она настаивает, что дело против неё было "местью" Навальному.
О том, зачем Любовь Соболь и ещё "несколько человек" 21 декабря пытались попасть в квартиру некоей пожилой женщины на востоке Москвы и с какой целью при этом надели на себя форму сотрудников Роспотребнадзора, ни юрист, ни её адвокат отвечать не стали, сославшись на тайну следствия.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.