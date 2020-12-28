Любовь Соболь вышла из ИВС

Юрист группы ФБК Любовь Соболь по истечении 48 часов после задержания освобождена из-под стражи.

Об этом сообщил её адвокат Владимир Воронин.

Выйдя на свободу, Соболь сама подтвердила, что ей было предъявлено обвинение в незаконном проникновении в жилище.

Напомним, задержание соратницы Навального последовало после того, как она попыталась войти в квартиру человека, которого ранее блогер назвал "своим отравителем". Впрочем, она настаивает, что дело против неё было "местью" Навальному.

О том, зачем Любовь Соболь и ещё "несколько человек" 21 декабря пытались попасть в квартиру некоей пожилой женщины на востоке Москвы и с какой целью при этом надели на себя форму сотрудников Роспотребнадзора, ни юрист, ни её адвокат отвечать не стали, сославшись на тайну следствия.