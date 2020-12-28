В 2021 году увеличится возраст выхода на пенсию

Наступающий год — как это обычно и бывает — принесёт в жизнь россиян массу перемен. Самая важная из них — изменение возраста выхода на пенсию.

Напомним, в 2020 году россияне женщины официально становились пенсионерами в 55,5 лет, а мужчины — в 60,5 лет.

Теперь это будет происходить на год позже.

Окончательный переход на новую систему, согласно пенсионной реформе, напомним, закончится в 2028 году: пенсионный возраст будет установлен

для женщин — в 60 лет,

для мужчин — в 65 лет.

Впрочем, для тех, кто столкнётся с непреодолимым препятствием при поиске работы (если с предыдущего места не ушёл "по собственному"), сохранится возможность оформить пособие по старости досрочно — раньше на два года.

"Подтверждение того, что человек не может трудоустроиться, выдает Центр занятости", — пояснили в ПФР.

При этом страховой стаж оставшегося без работы предпенсионера должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Но есть и хорошая новость

С 1 января пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,3% и обгонят прогнозируемую по итогам 2020 года инфляцию.

Ожидается, что размер средней по стране пенсии составит 17,4 тысячи рублей.