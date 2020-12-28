Наступающий год — как это обычно и бывает — принесёт в жизнь россиян массу перемен. Самая важная из них — изменение возраста выхода на пенсию.
Напомним, в 2020 году россияне женщины официально становились пенсионерами в 55,5 лет, а мужчины — в 60,5 лет.
Теперь это будет происходить на год позже.
Окончательный переход на новую систему, согласно пенсионной реформе, напомним, закончится в 2028 году: пенсионный возраст будет установлен
Впрочем, для тех, кто столкнётся с непреодолимым препятствием при поиске работы (если с предыдущего места не ушёл "по собственному"), сохранится возможность оформить пособие по старости досрочно — раньше на два года.
"Подтверждение того, что человек не может трудоустроиться, выдает Центр занятости", — пояснили в ПФР.
При этом страховой стаж оставшегося без работы предпенсионера должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
С 1 января пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,3% и обгонят прогнозируемую по итогам 2020 года инфляцию.
Ожидается, что размер средней по стране пенсии составит 17,4 тысячи рублей.
"Пенсии за январь, которые из-за праздников обычно доставляются в декабре, уже придут с прибавками", — пообещали в ПФР.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.