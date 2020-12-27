История болезни от Шарите – основание отправить Навального "на нары"

На прошлой неделе в медицинском издании The Lancet была опубликована история болезни "пациента Навального", рассказанная докторами из немецкой клиники Шарите.
Юристы увидели в материале совсем не то, что хотелось бы блогеру. А именно — основание для "посадки" его в тюрьму по делу об оскорблении ветерана войны, которое сейчас возбуждено против Навального в России.
Напомним, согласно опубликованному отчёту, "пациент" был доставлен в "Шарите" 22 августа. Согласно документу, подписанному 14 врачами клиники, понадобилось 55 дней, чтобы его вылечить.
Известный адвокат Дмитрий Аграновский в интервью ФАН высказал мнение, что публикацию в журнале The Lancet допустимо приравнять к сообщениям официальных лиц. А раз так, то согласно частям 2 и 3 статьи 74 УК РФ
"если условно осужденный уклонился от исполнения наложенных на него обязательств (например, регулярно отмечаться) либо скрылся от контроля (а он без оснований находится за границей с октября), суд может продлить ему испытательный срок либо может вынести решение об отмене условного осуждения и исполнения приговора суда. Попросту заменить условное на реальное".
О том, какой именно "уголовный хвост" тянется за Навальным в России — в материале "Правда.Ру":
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.