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История болезни от Шарите – основание отправить Навального "на нары"

Общество

На прошлой неделе в медицинском издании The Lancet была опубликована история болезни "пациента Навального", рассказанная докторами из немецкой клиники Шарите.

История болезни от Шарите – основание отправить Навального "на нары"

Юристы увидели в материале совсем не то, что хотелось бы блогеру. А именно — основание для "посадки" его в тюрьму по делу об оскорблении ветерана войны, которое сейчас возбуждено против Навального в России.

Напомним, согласно опубликованному отчёту, "пациент" был доставлен в "Шарите" 22 августа. Согласно документу, подписанному 14 врачами клиники, понадобилось 55 дней, чтобы его вылечить.

  • То есть, к 15 октября Навальный был полностью здоров. И, памятуя о том, что на родине он является фигурантом уголовного дела и имеет два условных срока, обязан был вернуться домой.
  • Сегодня 27 декабря. Экс-пациент Шарите (врачи же заявили, что он здоров) всё ещё в Германии.

Известный адвокат Дмитрий Аграновский в интервью ФАН высказал мнение, что публикацию в журнале The Lancet допустимо приравнять к сообщениям официальных лиц. А раз так, то согласно частям 2 и 3 статьи 74 УК РФ

"если условно осужденный уклонился от исполнения наложенных на него обязательств (например, регулярно отмечаться) либо скрылся от контроля (а он без оснований находится за границей с октября), суд может продлить ему испытательный срок либо может вынести решение об отмене условного осуждения и исполнения приговора суда. Попросту заменить условное на реальное".

О том, какой именно "уголовный хвост" тянется за Навальным в России — в материале "Правда.Ру":

Навальному грозит смена двух условных сроков на реальный

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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