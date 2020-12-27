Академик РАН спрогнозировал спад пандемии коронавируса в 2021 году

В следующем году пандемия коронавируса пойдёт на спад, и человечество вздохнёт с облегчением, предполагает академик РАН Вадим Покровский.

Угасанию пандемии COVID-19 будет способствовать массовая вакцинация, но помимо коронавирусной инфекции, есть и другие заболевания, в борьбе с которыми рано ставить точку. Человечество до сих пор не победило малярию, туберкулёз и ВИЧ-инфекцию, напомнил заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

"В будущем году нас ждёт угасание пандемии коронавируса, все вздохнут с облегчением. К сожалению, у нас так и останутся туберкулёз, ВИЧ-инфекция, малярия, которые медленнее распространяются, но бороться с ними ещё труднее, поскольку вакцин до сих пор нет от этих заболеваний. В целом, я думаю, что к концу года оптимизм у всех поднимется, настроение станет лучше, экономическая ситуация станет улучшаться", — рассказал он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Академик отметил, что после нынешней эпидемии люди станут более настороженными в отношении возможных новых вспышек различных заболеваний. Но, к примеру, эпидемии чумы бояться не нужно, поскольку в современных условиях чума лечится быстро, легко и полностью.