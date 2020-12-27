Вильфанд пообещал "температурный градиент" на Новый год

В новогоднюю ночь столичный регион окажется в зоне противостояния циклона и антициклона, что приведёт к возникновению "температурного градиента".

Разница температур в соседних регионах может достигать 15-20 градусов, несмотря на относительно небольшие расстояния, рассказали в Гидрометцентре.

"Будет большой температурный градиент на европейской части России: на западе от Москвы будет тепло, а на востоке — холодно, хотя расстояние совсем не большое. Получается, что на расстоянии одной тысячи километров температура будет отличаться на 15-20 градусов", — пояснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Например, Тверскую и Брянскую области в новогоднюю ночь ждут плюсовые температуры, а вот в Среднем Поволжье и Татарстане столбики термометров опустятся до 8-16 градусов ниже нуля.