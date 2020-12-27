Телеведущий Владимир Соловьёв считает, что следующий год не будет лучше уходящего.

"Нет никаких гарантий, что следующий год будет легче, скорее, наоборот. Байден сказал, что рано радоваться, что дальше будет только хуже, всё идёт по нарастающей. Напомню, что в Америке 320 тысяч смертей от коронавируса — больше, чем боевые потери во Второй мировой войне. Непростая жизнь. А ощущения, что будет легче, можно только списать на человеческий оптимизм", — отметил Соловьёв.