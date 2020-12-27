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В российских школах введут новую должность

Общество

В российских школах введут новую должность советника директора по воспитательной работе. Они будут получать надбавку в размере 15 тысяч рублей.

Новая должность будет введена в десяти российских регионах с 11 марта 2021 года.

Об этом рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

"Это тоже очень важная поддержка и учителям, и тем, кто занимается школьниками именно в части организации воспитания", — отметил чиновник.

Автор: Алексей Корнеев, Куратор: Наталия Красовская
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