В российских школах введут новую должность

В российских школах введут новую должность советника директора по воспитательной работе. Они будут получать надбавку в размере 15 тысяч рублей.

Новая должность будет введена в десяти российских регионах с 11 марта 2021 года.

Об этом рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.