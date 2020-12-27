Названо имя злейшего врага британской короны

Бывший агент МI-6 Джордж Блейк, перешедший на сторону СССР во время Корейской войны, назван злейшим врагом британской короны.

Джордж Блейк на днях скончался в России, где жил с 1966 года. Его сердце остановилось в возрасте 98 лет. Британский таблоид The Sun торжественно возвестил: "шпион мёртв".

Об удивительной жизни Джорджа Блейка можно снимать сериал. Сотрудник британской разведки, побывав на Корейской войне, пришёл к выводу, что находится не на той стороне баррикад, и перешёл на сторону советской разведки.

"Мне стало стыдно за то, что я принадлежу к этим мощным, технически превосходящим странам, борющимся против людей, которые казались мне беззащитными. Я чувствовал, что был не на той стороне", — описывал Блейк свои чувства.

Работая как двойной и даже как тройной агент, Джордж Блейк сдал советской разведке более 600 британских шпионов, в том числе тех, которых он завербовал лично. Это и позволило разведчику стать "злейшим врагом британской короны" по версии таблоида. Напоминает попытку пнуть мёртвого льва.