МИД РФ шутливо ответил на письмо посла США Санта-Клаусу

В МИД РФ любезно поинтересовались, получил ли посол США в России Джон Салливан то, что просил у Санта-Клауса — вакцину от коронавируса.

"В этом трудном году чувство юмора необходимо нам как никогда", считает американская дипмиссия в Москве — и публикует в своём Facebook ёлку, украшенную медицинскими масками и антисептиками для рук, пряничный домик в виде здания посольства США на Садовом кольце в Москве, а также письмо посла Джона Салливана Санта-Клаусу.

"Дорогой Санта! Я так рад Рождеству! В этом году я вёл себя очень хорошо. Я носил маску и соблюдал дистанцию. И в этом году я бы хотел получить новую хоккейную клюшку, вакцину от коронавируса и беговые кроссовки. С нетерпением жду твоего визита. Я оставлю угощение для твоих оленей. С любовью, посол Салливан. P.S. Пожалуйста, помоги "Патриотам" выиграть плей-офф", — написал посол США в РФ.

В субботу российский МИД любезно поинтересовался в своём Twitter, получил ли уже посол Салливан подарок от Санта-Клауса, который он просил, а именно — вакцину от коронавируса.

"Уважаемый посол, Санта осуществил вашу мечту о вакцинации? Если нет, то у нашего Деда Мороза есть для вас подарок: вакцина "Спутник V" одобрена для применения людьми старше 60 лет".

Послу США в РФ Джону Салливану 61 год.