В Дагестане на территории государственного медицинского университета в Махачкале открыли памятник медикам, которые умерли в результате борьбы с коронавирусом.
"С участием врио главы Дагестана Сергея Меликова на территории Дагестанского государственного медицинского университета открыт памятник медицинским работникам, погибшим в борьбе с распространением нового коронавируса (COVID-19)", — сообщили в пресс-службе главы региона.
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