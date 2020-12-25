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Юрист ФБК Любовь Соболь задержана на 48 часов

Общество

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь задержана на 48 часов после допроса в следственных органах.

Юрист ФБК Любовь Соболь задержана на 48 часов

Ранее по месту жительства Любови Соболь был проведён обыск. Вся компьютерная техника (принадлежащая ей, её мужу и дочери) изъята и увезена на экспертизу. Саму сотрудницу Алексея Навального тоже увезли к следователям, и в ходе допроса её статус изменился со свидетельского на обвиняемого.

Обвинение Любови Соболь предъявлено по ч. 2 ст. 139 (нарушение неприкосновенности жилища, совершённое с применением насилия). Пока что она задержана на 48 часов.

Предъявленное юристу ФБК обвинение не относится к "тяжёлым" статьям, но учитывая предыдущую громкую историю с "отравлением Навального" и не менее громким его "расследованием", можно ожидать шумихи наподобие такой:

"Весь мир напряженно следит за судьбой смелой девушки, восставшей против страшного Путина. Демократическая общественность возмущена беспределом российских властей", — пишет журналист Олег Лурье.

Ранее Любовь Соболь под видеозапись ворвалась в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ, якобы участвовавшего в отравлении Навального.

Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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