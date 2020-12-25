В программе "Необычная неделя с Инной Новиковой" сегодня, 25 декабря, с 19:00 обсуждаем прошедшие за неделю главные события в стране и в мире.
Гость прямого эфира — директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов.
Ведущая — главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова.
Мы собираемся обсудить следующие темы и события:
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