Главные события недели обсуждаем в прямом эфире

В программе "Необычная неделя с Инной Новиковой" сегодня, 25 декабря, с 19:00 обсуждаем прошедшие за неделю главные события в стране и в мире.

Гость прямого эфира — директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов.

Ведущая — главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова.

Мы собираемся обсудить следующие темы и события:

программа "Земский доктор";

обновленное "законодательство об иноагентах";

монетизация Telegram;

приостановление действий консульств США в отдельных регионах РФ;

послабления Спортивного арбитражного суда для российских спортсменов;

новый штамм коронавируса;

запрет Госдумы на перевоз сигарет;

персонифицированный учет обманутых дольщиков в ЕИЖС;

Michelin Guide по Москве;

задержание 23 членов "русской мафии" в Испании.

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