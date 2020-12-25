Нужно ли платить женщинам за отказ от аборта? Мнение эксперта

Демографическая ситуация в России продолжает ухудшаться. В связи с этим власти постоянно находятся в поисках решения этой проблемы

Недавно Владимир Жириновский предложил платить женщинам маткапитал за отказ от аборта. Данную инициативу в интервью "Правде.Ру" прокомментировал член Комитета по социальной политике, детский врач-онколог, заслуженный врач России Владимир Круглый.

"Это не очень хорошая инициатива. Конечно, мы как государство не заинтересованы в абортах. В Российской Федерации их недопустимо много. Сейчас, конечно, есть и общественное движение против абортов, и много общественных организаций, действующих совместно с православной церковью. Все конфессии выступают против абортов. Но актуально это именно русской православной церкви. Конечно, не нужно запрещать аборты или выводить аборты из системы обязательного медицинского страхования, поскольку это приведёт к увеличению криминальных абортов, приведёт к увеличению смертей матерей. Но в отношении того, чтобы платить матерям за отказ от аборта, я думаю, что вряд ли это нужно. Детей-отказников планируют помещать в интернаты. Будем взращивать, улучшать демографическую ситуацию. Вообще надо посмотреть, кто эти мамы и нужны ли государству такие дети. Важно не только количество детей, но и качество детей. А это достигается тогда, когда рожают всё-таки здоровые люди и любящие родители. Чем осознаннее государство будет двигаться в направлении повышения рождаемости, чтобы любой ценой увеличивать количество рождения. Я думаю, что эта цена будет неоправданной", — пояснил собеседник "Правды.Ру".

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