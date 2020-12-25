Для мигрантов из Узбекистана упростят процедуру оформления документов

Процедура оформления документов для трудовых мигрантов из Узбекистана в Россию будет упрощена. Соответствующее соглашение подписали первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Узбекистана Эркин Мухитдинов и заместитель начальника предприятия "Паспортно-визовый центр" при МВД России Пётр Карповцев, сообщает агентство "Дунё".

Данный документ позволяет открывать в республике офисы миграционных центров, это позволит гражданам Узбекистана сэкономить время и деньги и оформление документов для работы в России.

Стоит напомнить, что МВД РФ разработало концепцию нового федерального закона о мигрантах, согласно которому до приезда в Россию им нужно будет проходить дактилоскопию и медосмотр.

В Узбекистане проживает 34 млн человек, примерно 2 млн из них работают за пределами государства. 1,5 млн граждан работают в РФ.