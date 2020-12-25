Волгоградцев просят не выходить из дома в новогоднюю ночь

В Волгоградской области наблюдаются определённые признаки стабилизации и замедления темпов роста заболеваемости, но риск заражения во время поездок по-прежнему высок, сообщила ИА "Высота 102" главный санитарный врач региона Ольга Зубарева.

В связи с этим жителям советуют провести предстоящие новогодние праздники дома.

"Хочу отметить, что сейчас не лучшее время для празднования в больших компаниях, посещения родственников и друзей. Идеальным времяпрепровождением новогодних каникул будет в близком кругу семьи. Посещайте торговые объекты только в случае необходимости, минимизируйте перемещение в общественном транспорте. При этом крайне важно соблюдение масочного режима в местах массового скопления людей", — пояснила Ольга Зубарева.

Она рекомендовала отказаться от посещения массовых мероприятий, осознавая, что это позволит защитить от заражения не только себя, но и своих друзей и близких.