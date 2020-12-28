С 1 января вытрезвители заработают по-новому

В понедельник, 28 декабря, с 11:20 президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты, врач-нарколог Руслан Исаев делится в прямом эфире со зрителями видеоканала "Правда.Ру" своими мыслями о принятом Госдумой законопроекте, в соответствии с которым регионам России с 1 января 2021 года разрешено создавать платные медицинские вытрезвители на базе государственно-частного партнерства.

Вытрезвители: контингент заждался

В соответствии с поправками в закон "О полиции" её сотрудники смогут доставлять находящихся в состоянии алкогольного опьянения граждан как в больницы, так и в платные вытрезвители. Средняя стоимость пребывания в вытрезвителе за ночь составит порядка 1,5 тысячи рублей. В каждом субъекте РФ будут устанавливаться свои расценки.

В 2011 году заботу о нетрезвых гражданах, находящихся в общественных местах и утративших способность самостоятельно передвигаться, перепоручили медработникам, но на баланс так и не передали. По данным МВД, упразднение медицинских вытрезвителей отрицательно сказалось на статистике криминогенной обстановки. В отдельных субъектах РФ вытрезвители работают на базе медицинских, социальных и муниципальных учреждений, хотя их деятельность не регулируется законодательно.

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