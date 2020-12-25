Иммунитет к COVID-19 стал преимуществом при приёме на работу

Аналитики портала SuperJob провели исследование, в результате которого пришли к выводу, что наличие антител к COVID-19 является преимуществом кандидатов при трудоустройстве.

Оказывается, 9% компаний предпочитают сотрудничать с людьми, у которых выработались антитела к коронавирусной инфекции. 83% работодателей не придают этому большое значение.

Также сообщается, что иммунитет к коронавирусу является важным преимуществом при трудоустройстве на промышленные предприятия, в медицинские учреждения, логистические компании, ритейл и сферу услуг B2C, сообщает Лента. ру.

Обычно антитела к COVID-19 вырабатываются после того, как человек уже переболел коронавирусом. Но исследователи из Великобритании обнаружили, что такие антитела могут появиться и у людей, которые не были заражены.