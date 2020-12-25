Диетолог Мира Илич назвала полезный сорт шоколада

Шоколад является любимым лакомством многих людей. О том, какой сорт шоколада является самым полезным для здоровья, в своей статье клиники Кливленда в США рассказала диетолог Мира Илич.

В состав шоколада входят флавоноиды, полезные для сердца вещества. Они способствуют поддержанию нормального уровня холестерина и нормализации артериального давления. Кроме того, флавоноиды снижают риск образования тромбов.

Лучше всего употреблять тёмный шоколад, так как он содержит большое количество какао-бобов, богатых флавоноидами. Самый полезный шоколад содержит от 70 до 85% какао, без начинки, за исключением сушёных или свежих фруктов и орехов.

В день рекомендуется съедать не более 30 граммов этого лакомства, чтобы не набрать лишние килограммы и получить полезные для организма антиоксиданты, сообщает Heilpraxisnet.

Ранее "Правда. Ру" писала, кому обязательно нужно есть шоколад.