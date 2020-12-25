Вирусолог счёл бессмысленным закрытие границ из-за нового штамма COVID

Закрыть границы из-за нового штамма COVID-19 неправильно, считает вирусолог Владислав Жемчугов. Данное решение было было неграмотным.

"Этот запрет не имеет никакого эпидемиологического смысла, потому что у вируса тысяча мутаций, и они заложены в его геноме на автопилоте. Как калейдоскоп перещёлкивается перед глазами, так вирус это делает каждый час. Это его механизм приспособления к меняющимся условиям среды…", — заявил он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в интервью НСН сообщил, что было бы эффективно не закрыть границы, а разработать новую систему контроля въезжающих.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Великобритании обнаружен ещё один вариант мутации COVID-19.