Депутат Сергей Миронов призвал выплатить россиянам тринадцатую зарплату, отметив, что в декабре неиспользование бюджетных средств достигло рекордных значений.

О том, есть ли у государства возможность оказать поддержку гражданам, в интервью "Правде.Ру" рассказал первый заместитель в Комитете ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг.

"В прошлом году не был израсходован триллион рублей. Деньги в федеральном бюджете есть. Мало того, у нас в Фонде национального благосостояния есть ещё 14 триллионов. Поэтому если государство захочет помочь гражданам, а именно это нужно сейчас сделать для того, чтобы поднять экономику и доходы россиян, оно это сделает.

А уж как это будет делаться, каким категориям населения, пожалуйста, выбирайте из законопроекта, который предложит "Справедливая Россия" и Сергей Миронов: либо пенсионерам, либо работающим, либо и тем, и другим. А ещё лучше — проиндексировать пенсии, вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам — это 9 миллионов человек. Законопроектов у нас масса, нужна только политическая воля", — пояснил собеседник "Правды.Ру".