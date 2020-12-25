Лещенко предложил спортсменам в Токио заменить гимн "Катюшей"

После того, как стало известно, что российские спортсмены, по решению арбитражного суда не смогут выступать на международных соревнованиях под флагом России и наш гимн звучать тоже не будет, встал вопрос:

какая песня сможет его заменить на Олимпиаде в Токио?

Мэтр российской эстрады Лев Лещенко уверен: это должна быть "Катюша":

"Песня должна быть сугубо эмоциональной, патриотической, такой, чтобы было ясно, что это российская песня. Я считаю, что они должны петь "Катюшу".

К слову, аналогичного мнения придерживается и депутат Госдумы Виталий Милонов: