Лещенко предложил спортсменам в Токио заменить гимн "Катюшей"

После того, как стало известно, что российские спортсмены, по решению арбитражного суда не смогут выступать на международных соревнованиях под флагом России и наш гимн звучать тоже не будет, встал вопрос:
Мэтр российской эстрады Лев Лещенко уверен: это должна быть "Катюша":
"Песня должна быть сугубо эмоциональной, патриотической, такой, чтобы было ясно, что это российская песня. Я считаю, что они должны петь "Катюшу".
К слову, аналогичного мнения придерживается и депутат Госдумы Виталий Милонов:
"За "Катюшу" я двумя руками! Пускай наши спортсмены поют на страх врагам и своим соперникам", — заявил он.
Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что питерский клуб не интересен в европейском футболе.