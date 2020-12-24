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Как россияне оценивают политические события 2020 года - Левада-центр

Общество

Согласно новому опросу, проведённому Левада-центром*, только четверть россиян негативно отнеслись к протестам в Хабаровске в этом году, а к протестам в Белоруссии -половина.

Как россияне оценивают политические события 2020 года - Левада-центр

На основании этого социологи сделали вывод:

Россия остерегается "насильственных восстаний" (в том числе и в ближнем зарубежье), особенно тех, которые могут привести к негативным последствиям для нее самой.

Опрос, участие в котором приняли 1609 взрослых граждан России, показал, что из шести наиболее важных политических событий года антиправительственные демонстрации в Белоруссии вызвали наибольший тревожный интерес.

  • Так сказали 50% респондентов, большая часть из которых старше 55 лет.

Примечательно то, что россияне гораздо лучше реагировали на протесты "у себя":

митинги в Хабаровске, вспыхнувшие после ареста губернатора Сергея Фургала, оценены жителями страны в основном положительно:

  • 26% заявили, что эти протесты были "плохими вещами",
  • 36% что "хорошими",
  • 19% — "всё равно".

Кстати, ранее Левада-центр* отмечал, что 45% россиян поддерживали митингующих в Хабаровске.

Это, отчасти, поясняет опрос, проведённый ВЦИОМ, в рамках которого Фургал вошёл в ТОП-10 "политиков года".

Поправки в Конституцию

Безусловно, самым значимым "внутрироссийским событием" уходящего года стало принятие поправок в Конституцию.

  • Их поддержали 46% респондентов Левада-центра*,
  • Против выступили 37%,
  • "Всё равно" — ответили 16%.

Ещё один позитивный момент

Почти единодушны, как оказалось, россияне в оценке смены главы кабмина:

  • "хорошим делом" 59% назвали увольнение премьер-министра Дмитрия и назначение на его место Михаила Мишустина.

*зарегистрирован в качестве иноагента

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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