Как россияне оценивают политические события 2020 года - Левада-центр

Согласно новому опросу, проведённому Левада-центром*, только четверть россиян негативно отнеслись к протестам в Хабаровске в этом году, а к протестам в Белоруссии -половина.
На основании этого социологи сделали вывод:
Россия остерегается "насильственных восстаний" (в том числе и в ближнем зарубежье), особенно тех, которые могут привести к негативным последствиям для нее самой.
Опрос, участие в котором приняли 1609 взрослых граждан России, показал, что из шести наиболее важных политических событий года антиправительственные демонстрации в Белоруссии вызвали наибольший тревожный интерес.
Примечательно то, что россияне гораздо лучше реагировали на протесты "у себя":
митинги в Хабаровске, вспыхнувшие после ареста губернатора Сергея Фургала, оценены жителями страны в основном положительно:
- 26% заявили, что эти протесты были "плохими вещами",
- 36% что "хорошими",
- 19% — "всё равно".
Кстати, ранее Левада-центр* отмечал, что 45% россиян поддерживали митингующих в Хабаровске.
Это, отчасти, поясняет опрос, проведённый ВЦИОМ, в рамках которого Фургал вошёл в ТОП-10 "политиков года".
Безусловно, самым значимым "внутрироссийским событием" уходящего года стало принятие поправок в Конституцию.
Почти единодушны, как оказалось, россияне в оценке смены главы кабмина:
*зарегистрирован в качестве иноагента
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