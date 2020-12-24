"V значит победа": расшифровано название вакцины от COVID-19

Российская вакцина "Спутник V" была доставлена в Аргентину с надеждой на победу над коронавирусом, именно это и означает литера V в её названии, заявил глава РФПИ.

В канун Рождества в Аргентину прибыл спецрейс с первой партией российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Этот самолёт провожала и встречала вся страна: он доставил первые 300 тысяч доз вакцины и надежду на освобождение от пандемии.

"Буква V в названии нашей вакцины означает Victory — победу, и мы желаем народу Аргентины победы над этим заболеванием", — заявил РИА Новости руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Первая партия вакцины предназначена для аргентинских медиков, которым затем предстоит вакцинировать другие категории населения. Всего в страну поступит 10 миллионов доз российского препарата.