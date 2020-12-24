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Россиян призвали покупать свечи только в РПЦ

Общество

Русская православная церковь призвала верующих покупать церковные свечи только у фабрики "Софрино". Приобретение свечей у других производителей наносит ущерб РПЦ, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном епархиальном собрании Москвы.

Россиян призвали покупать свечи только в РПЦ

Продажа свечей — один их основных доходов РПЦ, поэтому отказ от покупки товаров "Софрино" означает и нежелание содействовать реализации важных программ Московской патриархии.

"Ваш долг — приобретать свечи "Софрино", поддержка "Софрино" — это большое общее дело", — заметил патриарх.

Однако он признал низкое качество этих свечей и отметил, что предприятие принимает меры, направленные на улучшение качества продукции.

Патриарх Кирилл добавил, что готов принимать личное участие в разрешении вопросов, возникающих с закупкой товаров. Также он дал разрешение храмам использовать специальные свечи других производителей, если их нет в "Софрино".

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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