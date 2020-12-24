Члены ЛДПР выступят в поддержку законопроекта о всероссийской реновации. По мнению парламентариев, это позволит ускорить процесс замены ветхого и аварийного жилья. О том, с чем связана такая активность в реализации программы реновации, в интервью "Правде.Ру" рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

"Во-первых, стоит отметить, что у ЛДПР отличное политическое чутьё, об этом говорит их реакция на реновацию. Они уловили направление исторического вектора и пытаются его поймать в свои паруса, что выглядит разумным.

Конечно, реновация в российских регионах нужна, особенно там, где много аварийного жилья. Однако здесь есть определённый конфликт. Дело в том, что реновация задумывалась как мера по поддержанию московского рынка жилья и рынка недвижимости, который находится сейчас в весьма глубоком кризисе в отличие от региональных рынков жилья. Московский рынок жилья в кризисном состоянии не просто так. Когда цена за квадратный метр достигает 200 тысяч рублей и переваливает даже за них, любой рынок окажется в кризисе, ведь у людей нет таких денег.

Иначе говоря, реновация в Москве будет только поддерживать пузыри и тех, кто вложился в пузыри, а вот реновация в регионах будет поддерживать экономический рост в России. Реновация в Москве — занятие очень дорогостоящее, потому что мэрия или государство должны работать с этими завышенными ценами. В регионах цена квадрата может составлять от 30 до 70 тысяч рублей, что в 3-5 раз дешевле по сравнению с московским "квадратом". Здесь реновация будет стимулировать экономический рост, потому что здесь можно построить очень много, вложив сравнительно немного.

В Москве вы будете только мазать маслом усы "жирным котам", которые будут за безумные деньги продавать квадратные метры, а строить мало. А здесь при меньших вложениях вы получите гораздо больший спрос на цемент, кирпич, бетон, стальной прокат, трубы, лаки, отделочные материалы — на прорву продуктов, которые производит наша экономика и которые, естественно, используются в строительстве и в отделочных работах, когда уже квартиры переходят к собственникам, или в процессе, или самими собственниками при отделке. Это включает и обои, и кафель, который производится в огромном количестве в Российской Федерации.

Следовательно, поддерживая инициативы, которые будут работать на рост экономики, на улучшение жилищных условий граждан, на расширение жилищного строительства в регионах, на обновление фонда и даже просто хотя бы, на ликвидацию проблемных зон с ветхим жильем, вы получите поддержку избирателей, причём это будут не москвичи, а десятки миллионов избирателей российских регионов", — пояснил собеседник "Правды.Ру".